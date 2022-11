Salvate il soldato Piantedosi dal metodo Salvini

La lettura delle trentaseimila battute dell’informativa consegnata ieri mattina alle Camere dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi offre all’osservatore meno distratto buone ragioni per nutrire una certa preoccupazione rispetto al futuro del governo. Piantedosi, nel corso della sua relazione, ha illustrato le strategie della maggioranza di centrodestra sul tema della gestione dei flussi migratori. E lo ha fatto riconoscendo, in modo comico e surreale, che tutto quello che serve oggi all’Italia per governare il fenomeno, per tamponare i problemi e per lavorare alle soluzioni è l’esatto opposto di quello che ha fatto finora il governo italiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE