La resa dei conti fra uomini e donne

"Il regno dell’uomo bianco di mezz’età è finito". Ho guardato Claire Underwood pronunciare questa frase nella nuova, ultima stagione di House of Cards, e ho ascoltato Robin Wright, che interpreta Claire, rifiutarsi di commentare la cacciata di Kevin Spacey dalla serie televisiva, in seguito all’ammissione e poi alle accuse di molestie sessuali a uomini (in un caso, nel 1996, un minorenne: Anthony Rapp aveva quattordici anni, Kevin Spacey ventisei). Netflix ha interrotto i rapporti con Kevin Spacey, e con una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.