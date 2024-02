L'assoluzione di Davigo legalizzerebbe il dossieraggio al Csm, dice il pg di Brescia

La procura generale bresciana ha chiesto la conferma della condanna di primo grado per l’ex pm di Mani pulite, imputato di rivelazione di segreto d’ufficio sui verbali di Amara, sottolineando le paradossali ripercussioni che un'eventuale assoluzione avrebbe sul piano istituzionale

Nel caso in cui Piercamillo Davigo venisse assolto dovremmo accettare la trasformazione del Consiglio superiore della magistratura in una centrale di dossieraggio. E’ una delle motivazioni (completamente passate inosservate) con cui il procuratore generale di Brescia, Enrico Ceravone, ha chiesto la conferma della condanna di primo grado a un anno e tre mesi di reclusione per l’ex pm di Mani pulite, imputato di rivelazione di segreto d’ufficio.