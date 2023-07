Il “carbonaro” Davigo condannato: “Smarrita postura istituzionale”

"Le modalità quasi ‘carbonare’ con cui le notizie riservate sono uscite dal perimetro investigativo del dott. Storari (verbali in formato Word, tramite chiavetta Usb, consegna nell’abitazione privata dell’imputato) e le precauzioni adottate in occasione del disvelamento ai consiglieri, avvenuto nel cortile del Csm lasciando – prudenzialmente – i telefonini negli uffici, appaiono sintomatiche dello smarrimento di una postura istituzionale”. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a quindici mesi di reclusione, con la sospensione condizionale e la non menzione, nei confronti dell’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, decisa lo scorso 20 giugno dal tribunale di Brescia per la vicenda della consegna dei verbali segreti di Piero Amara da parte del pm milanese Paolo Storari. Quest’ultimo, secondo il collegio giudicante presieduto da Roberto Spanò, è stato “indotto” da Davigo “a compiere un atto extra ordinem quale la consegna brevi manu di copia dei verbali secretati, benché in teoria, la strada maestra per investire il Csm della questione fosse, per sua stessa ammissione (di Davigo, ndr), quella di ‘fare un plico riservato’”.

