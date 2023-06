Il paradosso di Davigo sull'impugnazione delle sentenze

L’ex pm di Mani pulite ed ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, è stato audito ieri dalla commissione Giustizia della Camera sulle proposte di legge che mirano a modificare la disciplina della prescrizione. “In quasi tutti i paesi occidentali, a eccezione della Grecia oltre all’Italia, la prescrizione non decorre dopo l’inizio del processo”, ha affermato per l’ennesima volta Davigo, ovviamente senza ricordare le statistiche che pongono la giustizia penale italiana in coda a tutte le classifiche internazionali per la sua lentezza (se non si facesse decorrere la prescrizione, i processi sarebbero eterni).

