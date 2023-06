Complottisti e complottatori. Il caso Davigo e la mentalità cospirazionista nella magistratura

Le circostanze attorno alla condanna di Piercamillo Davigo dovrebbero spingere ad andare oltre la vicenda individuale del noto ex pm e aprire una riflessione più ampia su certi metodi e atteggiamenti mentali della magistratura. Un paio d’anni fa Giovanni Fiandaca, un’autorità del diritto penale, sul Foglio si interrogava sul perché i magistrati italiani siano spesso affascinati dalle teorie del complotto. La risposta dell’insigne studioso era che c’è una sorta di inclinazione professionale, dovuta alla logica del processo penale: “L’interpretazione di drammatici eventi o di gravi fenomeni dalla genesi complessa secondo il paradigma semplificatore del complotto – scriveva Fiandaca a proposito della costruzione del processo sulla Trattativa stato-mafia – si profila come l’unica, ancorché poco probabile, via per tentare di ipotizzare colpe individuali da attribuire a singoli colpevoli, senza le quali una indagine e un processo penale non potrebbero mai essere attivati”. Insomma, il codice penale porta a individuare persone in carne e ossa che hanno tramato per compiere dei crimini. Inoltre, scriveva sempre Fiandaca, “la ricostruzione in chiave di complotti o congiure criminose, da un lato, avvalora il ruolo decisivo del potere giudiziario esaltandone la funzione salvifica e, dall’altro, assicura alle indagini un grande appeal mediatico”.

