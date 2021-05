Piazzapulita nella magistratura

La puntata di “Piazzapulita”, in cui quattro prestigiosi magistrati si accusano e insultano reciprocamente in prima serata, presenta un quadro pietoso ma sicuramente realistico della giustizia in Italia. I presenti, chiamati a discutere del caso Amara-Davigo, non sono quattro giudici qualsiasi, ma personalità che rappresentano i vertici della magistratura italiana: Luca Palamara (già presidente dell’Anm e membro del Csm, oltre che capocorrente), Alfredo Robledo (già procuratore aggiunto a Milano), Piercamillo Davigo (ex capocorrente e membro del Csm) e Sebastiano Ardita (consigliere in carica al Csm). E’ una lotta di tutti contro tutti, che mette in scena la guerra fratricida e tra bande che regola il funzionamento della magistratura in Italia. Prima, quando c’era Berlusconi, e i magistrati non potevano prestare il fianco al nemico i panni sporchi si lavavano in casa, ora lo si fa appunto in piazza.

