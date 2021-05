Perché sarebbe un guaio se si accertasse che Davigo ha agito senza violare le regole

L’ennesimo scandalo nella magistratura e nel suo organo di autogoverno ci mostra un quadro spaventoso del funzionamento della giustizia in Italia: indagini non avviate, scontri nelle procure, presunte logge e veri “corvi” nel Csm, verbali secretati passati di mano fino ad arrivare nella buca delle lettere dei giornali, gestione personalistica di atti al di fuori di qualsiasi procedura trasparente. E’ tremendamente ipocrita per chiunque ricorrere alla formula “ho fiducia nella giustizia” se i primi a diffidare gli uni degli altri, fino a precipitare in una guerra di dossier, sono gli stessi sacerdoti del sancta sanctorum della giustizia.

