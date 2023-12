La trasformazione di Davigo in Berlusconi è completa

Sul processo per la divulgazione dei verbali di Amara il destino ha un ironico progetto. L'ex pm di Mani pulite non solo attacca i giudici che lo hanno condannato, ma ha contro pure l'Anm: "Si sente depositario di una verità superiore"

Che il destino sulla vicenda di Piercamillo Davigo abbia un ironico progetto di ribaltamento dei ruoli inizia a essere sempre più chiaro. Inizialmente, il fatto che uno dei pm del pool di Mani pulite fosse stato rinviato a giudizio nel giorno (17 febbraio) del trentesimo anniversario dell’arresto di Mario Chiesa, ovvero la data che segna l’inizio dell’epopea di Tangentopoli, appariva solo una curiosa coincidenza. Quando l’anno successivo, il 20 giugno 2023, Davigo è stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio nello stesso giorno in cui il Senato innalzava agli onori degli altari repubblicani Silvio Berlusconi, commemorandone la scomparsa, la faccenda iniziava a farsi più seria. Ma neppure chi crede al karma o alla numerologia poteva lontanamente immaginare che, nella nuova veste di imputato, il giustizialista Davigo si trasformasse nella sua antitesi arrivando ad attaccare i giudici. Per giunta, non appunto durante il dibattimento, ma in un’intervista a un cantante.