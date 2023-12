Davigo attacca i giudici da Fedez mentre si prepara per il processo d'appello

In vista dell'udienza del 29 gennaio l'ex pm di Mani pulite, ospite del rapper, attacca il tribunale che lo ha condannato: “A Brescia non sempre le cose le capiscono”. Nel frattempo deposita un'integrazione al ricorso, tutta centrata sul caso Morra, che però appare un po' contraddittoria

Il 29 gennaio inizierà il processo d’appello, ma Piercamillo Davigo ha già avviato la sua strategia difensiva per ribaltare la condanna del tribunale di Brescia a un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio nella vicenda dei verbali di Amara. Ha cominciato da Fedez: nell’intervista al rapper, diventata celebre per la scioccante affermazione sugli indagati che si suicidano (“Certo che dispiace, soprattutto perché si perde una fonte”) da cui ha preso le distanze anche l’Anm, l’ex pm di Mani pulite ha attaccato il tribunale che lo ha giudicato: “Sono stato condannato perché a Brescia non sempre le cose le capiscono”. Davigo ha poi dato un colpo a Roberto Spanò, il presidente del collegio del tribunale di Brescia, che l’ha condannato: “Ha più volte pubblicamente dichiarato che fino a questo processo non sapeva cosa fosse il Comitato di presidenza del Csm. Non è una cosa di cui ti devi vantare!”. E, infine, l’ex magistrato ha fatto capire che è stato condannato perché è un pesce grosso: “Sono un luccio che dà lustro”.