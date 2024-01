Mori vs Ingroia

Il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno da una parte, Antonio Ingroia dall’altra. L’incontro-scontro fra chi è stato accusato per oltre un decennio di aver ordito la fantomatica “trattativa stato-mafia” e il magistrato che per primo ipotizzò questa tesi è andato in scena ieri alla sala Capitolare della biblioteca del Senato, per iniziativa della Fondazione Italia Protagonista. Autore di questo miracolo il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che ha personalmente invitato Ingroia all’evento, incentrato sulla presentazione del libro di Mori e De Donno, “La verità sul dossier mafia-appalti”. La guerra giudiziaria è finita (la Cassazione ha assolto tutti gli uomini dello stato imputati del processo sulla Trattativa: Mori, De Donno, ma anche l’ex comandante del Ros Antonio Subranni e l’ex senatore Marcello Dell’Utri), le armi processuali sono state deposte, così il dibattito segue le regole del confronto civile.

