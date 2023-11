“I pm della Trattativa non hanno dimostrato nulla, né sul piano penale né su quello storico”. Parla Salvatore Lupo

Lo storico esperto di mafia: "La Cassazione ha chiarito in maniera definitiva l’assenza di reato, ma non si può neanche dire che i magistrati abbiano ricostruito sul piano storico i fatti di quel periodo. La storiografia si basa sull’analisi di fatti e documenti certi, non teoremi"

“Sono contento della decisione della Cassazione, che ha chiarito in maniera definitiva l’assenza di reato nel processo sulla cosiddetta ‘trattativa stato-mafia’ e anche il tentativo dei pm di individuare il reato ricorrendo a un metodo antigiuridico. Non parlerei, tuttavia, di approccio storiografico da parte dei pm”. A parlare, intervistato dal Foglio, è Salvatore Lupo, professore di Storia contemporanea all’Università di Palermo e tra i massimi conoscitori della storia della mafia. “La storiografia ha una sua nobiltà, non può essere usata per indicare un insieme di insulsaggini – spiega Lupo – La storiografia si basa sull’analisi di fatti e documenti certi, mentre in questo caso non c’è nulla di certo. C’è solo un teorema, quello della Trattativa, che non è mai esistita. La storiografia non ha niente a che vedere con la dietrologia. Parlerei quindi piuttosto di approccio storico-politico da parte dei magistrati, o di approccio ideologico. Anche perché in caso contrario il rischio è che il pubblico creda che i fatti siano veri”.