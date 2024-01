L'unico bavaglio è quello dei magistrati

Sui rapporti tra politica, media e giustizia due punti sono certi. Che in Italia non esiste, né con l’attuale né con le possibili nuove normative, alcun “bavaglio” sulla diffusione delle intercettazioni. Che molti pm hanno relazioni disinvolte e istituzionalmente scorrette con i media. Le recenti dichiarazioni di Antonio Ingroia alla Verità sulle intercettazioni di Napolitano sono un’ulteriore conferma. L’ex pm della procura di Palermo che, nell’inchiesta sulla Trattativa stato mafia, era arrivato a intercettare l’allora presidente della Repubblica, da poco scomparso, mentre parlava con Nicola Mancino ha di fatto diffuso il contenuto di intercettazioni che non avrebbe dovuto fare, che la Corte costituzionale ha ordinato di distruggere in quanto illegittime e che, pertanto, non potevano essere usate né in tribunale né sui giornali per fare scandalismo politico.

