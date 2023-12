Macché “bavaglio”. Ecco cosa c'è davvero nell'emendamento Costa

Martedì sera la Camera ha dato il via libera alla norma proposta dal deputato di Azione Enrico Costa che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, cioè i provvedimenti attraverso i quali i magistrati dispongono l’arresto in carcere, i domiciliari o altre misure di limitazione della libertà degli indagati. La norma, presentata come emendamento al ddl di delegazione europea sul recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, introduce “il divieto di pubblicazione integrale, o per estratto, dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”. Diversi quotidiani hanno riportato la notizia in modo indignato, parlando di “bavaglio” e addirittura “funerale della libertà”. In realtà, l’emendamento Costa mira a un obiettivo nobile, cioè quello di limitare lo sputtanamento mediatico delle persone soltanto indagate, e non ancora rinviate neanche a giudizio.

