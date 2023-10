Qualcuno salvi il soldato Pinelli (da se stesso)

Da quando è stato eletto, il vicepresidente del Csm ha cercato in tutti i modi di ritagliarsi un ruolo di maggior peso sulla scena politica e istituzionale. Fallendo miseramente

“Ma che sta a fa’?”. Un senso di disorientamento ha avvolto i membri, laici e togati, del Consiglio superiore della magistratura rispetto alle ultime mosse del vicepresidente Fabio Pinelli. Da quando è stato eletto al vertice dell’organo di governo autonomo della magistratura, Pinelli ha cercato in tutti i modi di ritagliarsi un ruolo di maggior peso sulla scena politica e istituzionale. Ma l’ultima iniziativa dell’avvocato penalista, eletto dal Parlamento in quota Lega tra i dieci laici del Csm, è risultata del tutto incomprensibile ai colleghi, e non solo.