“Ritiro la mia candidatura a comunicatore del Csm”, ci dice Michele Anzaldi

L'ex deputato di Italia viva annuncia al Foglio di aver ritirato la candidatura per rivestire il ruolo di superconsulente per la comunicazione del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli: "Non posso aspettare all'infinito"

E’ saltata definitivamente la nomina dell’ex deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, a superconsulente per la comunicazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, che tante polemiche aveva generato sia sui giornali sia all’interno dell’organo di governo autonomo delle toghe. “Ho ritirato la mia candidatura – annuncia Anzaldi al Foglio – Ho inviato una lettera alla segreteria del Csm in cui, pur ringraziando per la fiducia e per il lavoro eccelso svolto dagli uffici, comunico di essere costretto a ritirare la mia candidatura perché la procedura si è dilungata troppo nel tempo”.