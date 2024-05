I tribunali italiani alla prova dell'antisemitismo. Due casi di scuola, molto deprimenti

Due ordinanze hanno assolto i responsabili di propaganda antisemita argomentando che quegli insulti dovrebbero considerarsi legittimi perché la Corte internazionale di Giustizia ha ritenuto “plausibile” l’esistenza del genocidio del popolo palestinese (cosa, in realtà, mai detta)

Si tratta per ora di provvedimenti provvisori e revocabili: ma già due ordinanze emesse da giudici italiani, occupandosi di casi di propaganda antisemita, hanno assolto i responsabili argomentando che quegli insulti dovrebbero considerarsi legittimi perché la Corte internazionale di Giustizia ha ritenuto “plausibile” l’esistenza del genocidio, per responsabilità di Israele, del popolo palestinese (è successo al Tribunale di Milano). La cosa dovrebbe sorprendere almeno per due motivi.