Chi trasforma il negazionismo in verità giudiziaria. Cosa è successo nei tribunali dopo il 7/10

Al direttore - In più occasioni, negli ultimi mesi, ho avuto modo di discutere in aula di giustizia di faccende in qualche modo connesse al Sabato Nero, il pogrom del 7 ottobre, e al dibattito pubblico che da lì in poi è montato. Si trattava perlopiù di controversie relative a propalazioni lesive e denigratorie – sulla stampa, via social, eccetera – rivolte ai “sionisti”: vale a dire, pressappoco, gli eretici che bestemmiano il verbo dell’Onu secondo cui il 7 ottobre non viene dal nulla e gli sconsiderati che non omaggiano le avvocature farlocche della cooperazione internazionale secondo cui l’Europa e gli Stati Uniti assistono inerti alle malefatte dell’Entità sionista perché sono soggiogati dalla lobby giudaica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE