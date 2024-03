“Così Hamas sta vincendo la guerra umanitaria”, parla Matti Friedman

“Gli osservatori occidentali non capiscono che Hamas non ha alcun interesse a proteggere il proprio popolo, come farebbe l’Italia. Con Hamas, un gruppo religioso radicale islamico, abbiamo persone pronte a sacrificare più persone possibili, per cui un disastro umanitario è cosa buona e giusta per loro”. Così al Foglio Matti Friedman, intellettuale e giornalista canadese che vive a Gerusalemme, scrive su testate dal New York Times all’Atlantic, autore di libri di successo (dal “Codice di Aleppo” all’ultimo per Giuntina, “Spie di nessun paese. Le vite segrete alle origini di Israele”) e che nel 2014 rivelò la sua esperienza come giornalista dell’Associated Press che fece scalpore perché raccontava la trasformazione e la manipolazione della narrazione su Israele.

