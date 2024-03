Al Cairo proseguono i negoziati con Hamas ma senza Israele

Nella seconda giornata di negoziati al Cairo, i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti avrebbero fatto "progressi significativi" per una tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi, secondo la televisione statale egiziana. Ai negoziati non è presente la delegazione israeliana poiché Hamas si è rifiutata di fornire l’elenco degli ostaggi ancora vivi a Gaza. Venerdì scorso l'organizzazione terroristica aveva affermato che il numero degli ostaggi "uccisi a seguito delle operazioni militari” israeliane nella Striscia "potrebbe superare i settanta". Oggi Israele ha precisato che non chiede una lista con i nomi degli ostaggi ancora in vita, ma solo il loro numero, insieme al numero dei detenuti palestinesi richiesti in cambio. In un'intervista alla Bbc un funzionario politico di Hamas, Basim Naim, parlando da Istanbul ha detto che l'organizzazione terroristica non sarebbe in grado di fornire a Israele un elenco degli ostaggi ancora in vita perché non sa chi sia ancora vivo e dove siano tutti gli ostaggi.

