Lo sfregio di Hamas che  mette in mostra gli ostaggi uccisi e dice: “Il prezzo è lo stesso” 

Tel Aviv. Auguri per compleanni trascorsi in prigionia. Cuori e altri simboli di amore e di affetto. Messaggi di speranza per una liberazione prossima che, a giudicare dalle date lasciate dai passeggeri in transito che li hanno scritti, è stata disattesa. La rampa dell’aeroporto Ben Gurion, memento per i viaggiatori sul destino degli ostaggi israeliani a Gaza nelle mani di Hamas e delle altre fazioni palestinesi nella Striscia, potrebbe svuotarsi presto di una settantina dei loro ritratti. Il gruppo islamista ha annunciato ieri su Telegram, in un flusso macabro di messaggi, meme e video prodotti come armi di propaganda, che “il numero dei prigionieri nemici uccisi a seguito delle operazioni militari” israeliane nella Striscia “potrebbe superare i settanta”.

