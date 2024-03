Agitare il fantasma impossibile della resa di Tsahal è un trucco per legittimare Hamas

Da settimane poteri degnissimi, e spesso anche alleati di Israele nell’arco di paesi e popoli democratici dell’occidente, ripetono che Tsahal deve moderarsi, che una tregua umanitaria o un cessate il fuoco, forse temporaneo forse definitivo, sono all’orizzonte del necessario e dell’urgente, che le evidenti tragiche sofferenze della popolazione civile della Striscia di Gaza sono un incubo e possono diventare perfino, nella coscienza degli amici e dei nemici di Israele, un incubo genocida; da settimane si evoca in varia forma, sia la caduta del governo di Gerusalemme troppo a destra sia nuove elezioni sia la crisi del sionismo sia la degenerazione della democrazia israeliana, si evoca il fantasma impossibile della resa e dell’implosione di coloro che furono vittime del pogrom del 7 ottobre 2023, di coloro che combattono per sradicare l’organizzazione nemica. Una delle organizzazioni terroristiche non statuali ben collegata a un asse di resistenza che comprende stati potenti e alleanze insidiose, con entità prenucleari, anche. La resa di Tsahal sì, ma non si riesce non dico a imporre come tema dominante ma neanche a proporre come tema dirimente la semplicità che è difficile a farsi, la resa di Hamas, la consegna degli ostaggi rimasti vivi nelle mani delle loro famiglie, l’esilio o la consegna senza condizioni dei capi che ordinarono l’eccidio del 7 ottobre. Un fenomeno che si può ben definire sconcertante. Capisco che suoni pura retorica imporre ai ratti che hanno diffuso la peste della guerra di uscire dai tombini, e che sia retoricamente più efficace fermare, per i suoi costi velenosi, la derattizzazione forzata.

