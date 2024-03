Oltre le parole di Lula. L'antisemitismo nell'America del sud

Il sentimento antisraeliano dilaga nell'america latina e in alcuni paesi sfocia in manifestazioni di antisemitismo. Dall’inizio del conflitto la posizione della Colombia di Gustavo Petro è la più aggressiva nei confronti dello stato ebraico ma non è la sola

Gli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele hanno fatto riaffiorare un vecchio pregiudizio latino-americano, ereditato dalla dittatura cubana. La Cuba di Castro non ha mai riconosciuto lo stato di Israele e, così facendo, ha segnato le relazioni diplomatiche tra i governi latino-americani di sinistra e lo stato ebraico. Sembra che questa politica sia principalmente da leggere in chiave antistatunitense, una politica che si è poi estesa a tutti i paesi entrati nella sfera d’influenza cubana. Le recenti, sfortunate parole del presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva – appena dichiarato persona non grata in Israele, ha comparato le operazioni militari in corso a Gaza all’Olocausto – sarebbero allora un prodotto di questa ormai vecchia tradizione della sinistra latino-americana.