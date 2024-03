Una lettera di 26 docenti dell'univeristà di Salerno rivela l'antisemitismo inconsapevole

La cellula salernitana dell’accademia chiodata (semi-cit.) ha cuore buono e cervello pio, lascia intendere in sottotesto che c’è da fidarsi di Hamas, dell’Onu, dell’Urnwa e degli stati arabi, autentica garanzia globale che dal giorno in cui l’Idf lascerà Gaza tutto tornerà a posto e nessun ebreo sarà scannato

Salerno. Una coorte di docenti dell’Università di Salerno la scorsa settimana ha diffuso una nota per informarci che avrebbe “aderito alla giornata di sciopero del 23 febbraio di tutto il comparto pubblico e privato”, nonché “alle manifestazioni del 24 per fermare il genocidio a Gaza”. “Cessate il fuoco immediato” – si legge - “e ritiro dell’esercito israeliano da Gaza. Fine del blocco esercitato sulla Striscia. Stop ai traffici di armi verso Israele e altri contesti di guerra. Fine dell’occupazione coloniale della Cisgiordania e di Gerusalemme est”. Parole chiare, si va dritti al punto, poi ci si allarga: “L’università deve cambiare le proprie politiche verso la guerra, verso Israele e verso l’industria bellica” tenendo “fuori le imprese produttrici di armi, anche da questa università e anche se pubbliche, come Leonardo spa”, anche perché “noi firmatarie e firmatari (lo stilnovismo “di genere” è un must in certi ambienti, nda) aderiamo alla mobilitazione per evidenziare quanto sia importante unire l’iniziativa di diversi mondi del lavoro a quella più generale che si svolge nel resto della società”.