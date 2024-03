Le morti palestinesi e israeliane per fare pressione su Israele

Le negoziazioni tra Israele e Hamas annaspano, la morte dei civili palestinesi a Gaza City in fila per la farina pesa sul futuro di un accordo già immobile, ieri compromesso ancora di più da un nuovo video di Hamas che racconta, come in un gioco a premi, la morte degli ostaggi israeliani. Hamas chiede a chi guarda il video di indovinare chi è vivo e chi è morto, poi conclude che tutti sono stati uccisi dai bombardamenti di Israele. Hamas vuole mettere fretta, non è un caso che abbia pubblicato il video dopo l’incidente mortale di Gaza City: i terroristi hanno detto che i morti tra gli ostaggi sono più di settanta e hanno sottolineato che il numero non cambia le condizioni per la liberazione dei vivi. Il destino degli ostaggi e i loro video in prigionia aumentano la pressione interna in Israele; quello che è accaduto a Gaza City aumenta quella internazionale su Israele. Gli alleati dello stato ebraico adesso chiedono il cessate il fuoco, che gli aiuti umanitari passino e un’indagine indipendente sulle morti in fila per la farina. La versione di Gerusalemme: alcuni soldati erano dietro al convoglio, dei civili si sono avvicinati, hanno continuato ad avvicinarsi nonostante l’ordine di fermarsi, hanno continuato ad avanzare dopo gli spari in aria. I soldati israeliani hanno poi puntato alle gambe colpendo una decina di feriti, il resto è stato causato dal panico, con i camion che sono ripartiti appena hanno sentito i colpi. La versione di Hamas: i soldati israeliani hanno sparato sulla folla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE