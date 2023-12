Benny Gantz rimprovera Bibi e dice che serve Biden per eliminare Hamas

Sono giorni in cui la conta degli ostaggi rimasti dentro la Striscia di Gaza si fa più dolorosa. L’esercito ieri ha detto di aver aperto il fuoco contro tre degli israeliani in prigionia, li ha uccisi pensando fossero sospetti. Nelle ore precedenti aveva confermato di aver trovato i cadaveri di altri ostaggi. I combattimenti a Gaza sono feroci, imprecisi e senza sosta. Da quando Hamas ha rotto la tregua la preoccupazione è andata agli oltre cento cittadini ancora nella Striscia, di cui non si sa nulla, e se si inizia a sapere qualcosa è sempre la peggiore. La questione degli ostaggi ha unito gli israeliani finora, l’impatto che queste morti avranno sulla società è difficile da quantificare. Il dolore cercherà una risposta politica che gli israeliani bisbigliano da un po’: le dimissioni del premier Benjamin Netanyahu e magari l’arrivo al suo posto di Benny Gantz. Ispira sicurezza, è visto come un servitore dello stato responsabile. Secondo alcuni osservatori questa fiducia nei confronti di Gantz non è destinata a durare a lungo.

