E gli ostaggi? Lo stallo nei rilasci e il prezzo della notorietà di Noa

Tel Aviv. Liora Argamani è malata terminale con un cancro al cervello al quarto stadio. Noa Argamani, 25 anni, è la sua unica figlia. Dal 7 ottobre, tutto il mondo conosce la storia e il volto impaurito della ragazza israeliana con gli occhi a mandorla – la signora Argamani è cinese – rapita da Hamas al Nova Festival, tra i campi di Reim, vicino alla Striscia di Gaza. In un video tra i primi rilasciati dalla fazione islamista, si vede Noa caricata di forza su una moto dai terroristi mentre urla “non uccidetemi!” e tende le braccia verso il fidanzato Avinatan Or, preso nelle stesse circostanze. Liora Argamani non sa quanto tempo le resta da vivere. La sua situazione si è aggravata con la disperazione e la paura per il destino della figlia. Il suo unico desiderio è vedere la sua Noa tornare a casa. L’ha lasciato detto in un video messaggio, pensato anche come testamento. “Voglio dirti che se non ti rivedrò, sappi che abbiamo fatto tutto il possibile per farti rilasciare velocemente. E che il mondo intero ti ama”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE