L'unità della società di Israele è la foto migliore della vittoria

"Voglio mostrare che Tsahal prova davvero a fare del suo meglio per non ferire civili innocenti, usando ogni mezzo e tutta la sua forza per distruggere Hamas". Parla il fotografo militare Vladimir (Vova) Melech

Tel Aviv. Per la maggior parte del suo servizio di leva obbligatoria, nel Comando meridionale, Vova ha studiato visivamente la Striscia di Gaza, restandone fuori. “Andarci con le mie gambe, vedere con i miei occhi e fotografare quello che ho sempre saputo è stata una rivelazione. In ogni singola casa abbiamo trovato armi e uniformi e segni di Hamas. Lo sapevo da prima, ma vederli dal vivo, ha reso tutto molto più reale”. Il 7 ottobre Vladimir (Vova) Melech ha impugnato la macchina fotografica come “miluim” (riservista) per l’esercito israeliano. In questa guerra è stato assegnato alla 252a Divisione Sinai, che ha sede nella base di Tzeelim, una delle più grandi dell’esercito. Ne segue generali e soldati fuori e dentro Gaza, durante le operazioni militari ma anche nelle attività di routine come le visite alle famiglie dei soldati caduti o le ricorrenze. A Tzeelim, dove il Foglio l’ha incontrato, stanno prestando servizio anche il padre, come autista di mezzi militari, e la sorella.