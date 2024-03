Un 8 marzo per condannare il 7 ottobre e la sua mattanza femminicida

A cinque mesi dal massacro di Hamas, l'associazione Setteottobre organizza una maratona oratoria per chiedere alle organizzazioni internazionali di riconoscere come stupro di massa le violenze ai danni di centinaia di donne israeliane

L’appuntamento è il 7 marzo, a Roma, a cinque mesi esatti dal pogrom di Hamas che ha colpito Israele e gli ha dichiarato guerra, e alla vigilia dell’8 marzo, la data che celebra nel mondo le donne e le loro lotte. Alle 18, a piazza Santi Apostoli, l’associazione Setteottobre organizza una maratona oratoria alla quale aderiscono donne del mondo della cultura, della politica, delle istituzioni, del femminismo, per chiedere alle organizzazioni internazionali – prima tra tutte UN Women, che finora si è ben guardata dal condannare esplicitamente Hamas – di riconoscere come femminicidio e stupro di guerra di massa le violenze commesse il 7 ottobre 2023 su centinaia di donne in Israele e di perseguirne i colpevoli.