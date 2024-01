La sentenza di mezzo dell'Aia lascia Israele imputato, ma non osa sabotare lo sforzo diplomatico

A fine dicembre, il Sudafrica aveva presentato alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia una causa contro Israele, accusandolo di aver violato i suoi obblighi nella Convenzione sul genocidio del 1948, della quale tutti e due gli stati sono firmatari. Pretoria aveva inviato ottantaquattro pagine, ricche di accuse, omettendo di fare riferimento al perché Israele era entrato in guerra, come se la storia fosse iniziata l’8 ottobre, con le prime bombe, e non il 7 con le violenze nei kibbutz. Oltre a muovere l’accusa di genocidio contro il popolo palestinese, il Sudafrica chiedeva l’attuazione di misure provvisorie e un’ingiunzione internazionale per ordinare agli israeliani di deporre le armi: cessate il fuoco. La Corte si è riunita per deliberare sulle misure provvisorie e per comunicare se avrebbe portato avanti il caso o se, come chiedeva Israele, lo avrebbe archiviato. Il processo va avanti, i diciassette giudici non hanno emesso alcuna ingiunzione di cessate il fuoco, ma hanno ordinato a Israele di intraprendere delle misure urgenti per prevenire un genocidio dentro alla Striscia di Gaza, per punire l’incitamento al genocidio, per salvaguardare l’ingresso di aiuti per la popolazione e di stilare un rapporto entro un mese per illustrare nel dettaglio quali misure sono state prese nel rispetto delle parole della Corte. Israele non è obbligato ad adempiere a queste richieste, non sono vincolanti, ma secondo Alan Baker, esperto di diritto internazionale ed ex ambasciatore di Israele in Canada, non avrà difficoltà a fare come viene richiesto dall’Aia perché quelle misure non sono nuove: ogni divisione dell’esercito ha i suoi esperti legali che stabiliscono cosa può essere colpito, ha le prove che dimostrano che la guerra viene condotta secondo le regole, ha una legge contro l’incitamento.

