L'ultima follia forcaiola: il reato di uccisione di orso marsicano

La proposta di Pagano (FI): fino a due anni di reclusione per chi cattura o uccide esemplari di orso marsicano. Il populismo penale è ormai fuori controllo. Sono 161 le specie di animali a rischio estinzione in Italia: la politica vuole introdurre 161 reati autonomi?

Un nuovo reato per punire con l’arresto da sei mesi a due anni di reclusione chi cattura o uccide esemplari di orso marsicano. E’ quanto previsto da un emendamento approvato giovedì sera dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera e inserito nel decreto Omnibus che contiene anche norme sulla giustizia. “Un emendamento che ho deciso di presentare anche alla luce della recente morte dell’orsa Amarena, uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo”, ha dichiarato il deputato di Forza Italia Nazario Pagano, coordinatore del partito in Abruzzo e primo firmatario della proposta, rivendicando con orgoglio il suo intervento. Il riferimento all’abbattimento dell’orsa Amarena, avvenuto dieci giorni fa, dimostra quanto l’impazzimento da populismo penale ormai sia fuori controllo.