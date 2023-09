Il populismo penale è un'altra arma di distrazione di massa. Indagine intorno a un'emergenza bipartisan

Rave illegali, aumentate le pene fino a sei anni. Traffico di migranti, aumentate le pene fino a trent’anni. Violenza di genere, aumentate le pene fino a cinque anni. Violenza contro il personale sanitario, aumentate le pene di un terzo. Violenza contro il personale scolastico, aumentate le pene fino a sette anni. Omicidio nautico, aumentate le pene fino a dieci anni. Reato universale di gestazione per altri, aumentate le pene fino a due anni. Occupazione abusiva di immobili, aumentate le pene fino a due anni. Incendi boschivi, aumentate le pene per i piromani fino a sei anni di carcere. Istigazione all’anoressia, proposta reclusione fino a quattro anni. Istigazione alla violenza sui social, proposte pene fino a cinque anni. Muri imbrattati, proposta reclusione fino a un anno. Acquisto di merce contraffatta, proposte pene fino a un anno. Truffa ai danni di soggetti minori o anziani, proposte pene fino a sei anni. Dispersione scolastica, proposto aumento di pena fino a due anni per i genitori che non mandano i figli a scuola. Baby gang, pene più severe per i minorenni, fino a cinque anni per spaccio. Abbiamo fatto del nostro meglio e li abbiamo messi insieme tutti. Tutti cosa? Lo avete visto: tutti gli aumenti di pena approvati dal governo Meloni e tutti gli aumenti di pena proposti dalla maggioranza di centrodestra negli ultimi dieci mesi. Abbiamo fatto un calcolo per difetto e alla fine la somma degli anni di pena in più che il governo ha scelto e proposto di aumentare si avvicina alla famosa quota cento così amata da Salvini. Sono novantadue, ma certamente ci siamo persi qualcosa (e ce ne scusiamo). Il succo del ragionamento è evidente. Per la politica, aumentare le pene è come giocare al Superenalotto: lo sforzo è poco, il costo è ridotto, ma l’impressione di essere impegnati a fare qualcosa che improvvisamente potrebbe cambiare tutto è forte. E sul momento, tanto basta per sentirsi appagati. Aumentare le pene, per il governo, provoca le stesse vibrazioni: basta aggiungere un comma, una legge, due righe, una sanzione in più e il gioco è fatto. Ieri, il Consiglio dei ministri, come sapete, ha approvato un pacchetto di norme pomposamente presentato come una grande “stretta” sulla sicurezza. E lo schema è ormai collaudato. L’attenzione dell’opinione pubblica viene catturata da un fatto di cronaca che suscita emozioni, sdegno, indignazione. La politica, istantaneamente, sente il bisogno di fare qualcosa per mostrare di essere sul pezzo. E per provare a essere fortissimamente sul pezzo, decide di utilizzare l’aumento delle pene come un gesto concreto, per così dire, per ottenere alcuni risultati precisi.

