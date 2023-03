Panpenalismo al governo

Nuovi reati e pene più alte. Insomma: carcere, carcere, carcere. Sembra essere questa la soluzione individuata dal governo Meloni, e dalla maggioranza che lo sostiene, per risolvere tutti i mali del paese. Il populismo giustizialista come metodo di governo. Si è partiti a ottobre con l’approvazione del decreto legge contro i rave party, per rispondere alle polemiche provocate da un mega raduno organizzato in un capannone a Modena. Il governo stabilì l’introduzione di un nuovo reato per punire l’“invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Prevista una pena da tre a sei anni di carcere e la multa da mille a dieci mila euro. Dopo le critiche sulla scarsa chiarezza del decreto, il testo è stato modificato in Parlamento, ma solo con una più precisa definizione della condotta illecita. Si è stabilita comunque la creazione di un nuovo reato (articolo 633-bis) e le pene sono rimaste invariate.

