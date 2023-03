Lo strappo di Nordio con l'Associazione nazionale magistrati

Il tribunale ha confermato il no alle richieste di Roma: "Il parere sfavorevole è definitivo", scrivono i giudici chiamati a verificare la posizione dei dieci italiani, in gran parte appartenenti alle Br. Nordio: "L'Italia ha fatto tutto quanto in suo potere". FdI: "Inspiegabile, smacco alla nazione". La Lega: "Decisione sconcertante"