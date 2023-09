La tragedia di Brandizzo e il tic forcaiolo del Partito democratico

Dopo l’incidente avvenuto lungo la linea Torino-Milano, con la morte di cinque operai, il Pd ha invocato l'introduzione di un nuovo reato: l’omicidio sul lavoro. Come a dire: più pene per tutti. Ma non è questa la soluzione

La tragedia di Brandizzo ha riattivato il tic del populismo penale. Ad agitare la forca è stato subito il Partito democratico, che per bocca della sua capogruppo alla Camera, Chiara Braga, ha invocato l’introduzione di un nuovo reato, l’omicidio sul lavoro, già prevista in una proposta di legge depositata in Parlamento dalla deputata dem. Di cosa si tratta? La denominazione, seppur accattivante, risulta ambigua: il reato sembra punire chi uccide qualcuno sul posto di lavoro. Ma non è così.