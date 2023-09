La "stesa" diventi reato: anche FI punta sul panpenalismo dopo gli spari a Caivano

La proposta di Martusciello, coordinatore forzista in Campania: contro i raid stile Gomorra "introdurre un reato autonomo". La critica del prof. Vincenzo Maiello (Università di Napoli): "La politica considera il diritto penale come un supermercato"

Nuovo giorno, nuovo reato. La deriva panpenalistica non si ferma. Così, dopo la proposta del Pd di introdurre il reato di “omicidio sul lavoro” in seguito all’incidente di Brandizzo, e dopo l’approvazione da parte del governo Meloni del decreto Caivano, fatto di aumenti di pene e nuovi reati, tocca a Forza Italia lanciare l’idea: far diventare un reato autonomo la “stesa”, cioè il raid con spari all’impazzata a scopo intimidatorio (reso famoso dalla serie “Gomorra”). A proporlo è stato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania, dopo gli spari avvenuti domenica notte proprio a Caivano.