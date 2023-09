A Brandizzo, teatro della tragedia in cui sono morti 5 operai, trionfa il panpenalismo

E’ il panpenalismo il vero collante della politica italiana: inasprire le pene, introdurre nuovi reati, garantire il carcere ai colpevoli, rendere la giustizia più “certa” sono le uniche soluzioni che tutti i partiti (di destra come di sinistra) sono in grado di sventolare ogni volta che accade un fatto di cronaca. C’è chi (come Lega e Fratelli d’Italia) ipotizza di introdurre la castrazione chimica per gli stupratori, chi (come il Partito democratico) di fronte a una tragedia come quella di Brandizzo propone di introdurre un nuovo reato, quello di “omicidio sul lavoro”, c’è chi (come il Movimento 5 stelle) sogna di aumentare le pene per i reati di corruzione fino a trent’anni o di eliminare la prescrizione dall’ordinamento italiano ogni qual volta emerge un’indagine che riguarda politici o amministratori pubblici. L’istinto della forca unisce tutti, indistintamente. Serve a cavalcare lo sdegno dell’opinione pubblica.

