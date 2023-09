Le due tragedie di Brandizzo

Cinque operai morti in provincia di Torino. Ma accertare le colpe non basta più. Occorre puntare più in alto. Proporre nuovi reati e nuove commissioni di inchiesta. Perché la cultura dello scalpo è nemica dello stato di diritto

Nel disastro ferroviario di Brandizzo c’è una tragedia nella tragedia. La prima tragedia, quella più clamorosa ed eclatante, è quella che riguarda le famiglie dei cinque operai travolti e uccisi nella notte tra mercoledì e giovedì da un treno passeggeri, vuoto e fuori servizio, che viaggiava a velocità sostenuta da Alessandria in direzione di Torino. La seconda tragedia, meno eclatante ma non meno importante, è quella che riguarda la postura adottata da gran parte dell’opinione pubblica e da una buona parte della classe politica per provare a essere all’altezza, per così dire, della sete di giustizia maturata alla luce delle tristi notizie di Brandizzo.