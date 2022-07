La strage di Viareggio, Moretti e quel bisogno di capri espiatori. Parla Manes

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana e poi di Ferrovie dello stato, è stato di nuovo condannato per la strage di Viareggio (cinque anni di reclusione). L’unica sua colpa sembra quella di essersi trovato al vertice dell’azienda nel momento del disastro, secondo una assurda logica di responsabilità oggettiva. La stessa che in un altro caso celebre, quello del crollo del ponte Morandi, vede ora alla sbarra l’ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci. Una domanda sorge spontanea: possibile che in questo paese un ad debba rispondere penalmente di ogni cosa, persino di un assile difettoso montato sotto a un carro cisterna di responsabilità di un’impresa tedesca? “Al di là delle singole vicende, nelle quali non voglio entrare perché non conosco le carte processuali, purtroppo non è affatto una novità”, risponde Vittorio Manes, professore ordinario di Diritto penale all’Università di Bologna. “Il bisogno emotivo di individuare colpevoli segue spesso la logica del ‘capro espiatorio’, e questa necessità sembra appagarsi solo quando si arriva a corresponsabilizzare uno o più soggetti apicali, individuando responsabilità più gravose, colpevoli più celebri, e così assicurando alla condanna una maggiore valenza esemplare e catartica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE