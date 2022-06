Strage di Viareggio, verso l'ultimo atto. Moretti messo alla gogna, ma senza prove

Oggi si terrà quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere l’ultima udienza del processo d’appello bis in corso a Firenze sulla strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. Se non ci saranno le repliche della procura e delle parti civili, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per emettere la sentenza nei confronti dei 16 imputati: ex vertici e dirigenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Ferrovie dello stato (Fs), Trenitalia e manager di aziende tedesche e austriache, tutti accusati del reato di disastro ferroviario per il deragliamento e l’esplosione del treno che trasportava gpl, incidente che causò la morte di 32 persone.

