I lanzichenecchi delle procure fanno più paura di quelli dei treni

I lanzichenecchi di Foggia fanno paura, quelli delle procure ancora di più. Sono passati quattro giorni dalla clamorosa sentenza con cui la Corte costituzionale ha dato ragione a Matteo Renzi accogliendo il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della procura di Firenze. La storia la conoscete. La procura di Firenze considerava legittimo sequestrare delle conversazioni che riguardavano Renzi dallo smartphone di uno degli indagati dell’inchiesta Open. La difesa messa in campo da Renzi considerava l’accaduto inaccettabile. Tesi: i messaggi elettronici sono riconducibili alla nozione di “corrispondenza” e la corrispondenza per i parlamentari viene tutelata in modo particolare dalla Costituzione, con l’obbligo per i pubblici ministeri di chiedere l’autorizzazione alla Camera di appartenenza (articolo 68). La Corte costituzionale ha dato ragione a Renzi e lo ha fatto affermando un principio importante. Che dovrebbe essere scontato ma non lo è.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE