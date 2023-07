Note anonime e silenzi. Il ministero della Giustizia fuori controllo

Dopo la nota di Palazzo Chigi, in cui si accusava una parte della magistratura di “svolgere un ruolo attivo di opposizione”, anche il ministero della Giustizia – retto da Carlo Nordio – ieri mattina è intervenuto per criticare le ultime iniziative giudiziarie delle toghe, diffondendo due note riferibili a “fonti di Via Arenula”. Nella prima si afferma che il caso che ha coinvolto il sottosegretario Delmastro impone una riforma dell’istituto dell’imputazione coatta; la seconda nota prende invece spunto dal caso Santanchè per sostenere l’urgenza di una riforma dell’iscrizione del registro degli indagati e dell’informazione di garanzia. Un intervento senza precedenti per il ministro della Giustizia, l’intellettuale prestato alla politica, abituato a esporsi in prima persona, a esprimersi mettendoci la faccia.

