La Commissione europea critica le riforme di Nordio citando il Fatto

Nel Rapporto sullo stato di diritto, gli analisti di Bruxelles esprimono preoccupazioni per le riforme della giustizia in Italia basandosi su un articolo del quotidiano diretto da Marco Travaglio

Alcuni quotidiani hanno dato grande enfasi ad alcune preoccupazioni espresse dalla Commissione europea sulle riforme della giustizia portate avanti dal ministro Carlo Nordio in Italia, in particolare l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Nel Rapporto sullo stato di diritto presentato mercoledì dalla Commissione si legge: “E’ stata presentata una proposta di legge che mira ad abrogare il reato di abuso di ufficio pubblico e a limitare la portata del reato di traffico di influenze: queste modifiche depenalizzerebbero importanti forme di corruzione e potrebbero compromettere l’efficace individuazione e lotta alla corruzione”. A sostegno di questa tesi, tuttavia, la Commissione europea non cita alcun dato.