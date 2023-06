Le mille tensioni di Nordio con la procura europea ed Eurojust

Non c’è pace per Nordio, al centro di critiche e malumori da parte della magistratura che ora scavalcano persino i confini nazionali. Il primo fronte riguarda la nomina del nuovo componente italiano della procura europea (Eppo), organismo indipendente dell’Unione europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio reati che ledono gli interessi finanziari dell’Ue, come frodi, corruzione e riciclaggio. Oggi nel collegio dei procuratori l’Italia è rappresentata da Danilo Ceccarelli, che è anche vicecapo del collegio, presieduto dalla procuratrice rumena Laura Codruta Kovesi. La notizia sta nel fatto che Nordio avrebbe indicato come successore di Ceccarelli il nome di Andrea Venegoni, oggi sostituto procuratore generale in Cassazione. Il problema è che Venegoni avrebbe ottenuto una valutazione comparativa inferiore ad altri due candidati esaminati da un panel di tecnici nominato dal Consiglio su proposta della Commissione europea: il panel avrebbe infatti suggerito come primo nome Stefano Castellani, attualmente procuratore europeo delegato a Torino, seguito da Francesco Testa, collega a Roma.

