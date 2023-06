“Vorrei incontrare Schlein. Dovremmo difendere Nordio dai manettari ”. Parla Uggetti

“Sa cosa mi piacerebbe oggi? Mi piacerebbe incontrare Elly Schlein. Avere anche solo mezz’ora per raccontarle le ragioni per le quali sulla riforma delle giustizia sarebbe opportuno ascoltare i nostri sindaci. I sindaci del Pd”. Per ben sette anni le cattive coscienze giudiziarie hanno sbranato Simone Uggetti, l’ex sindaco di Lodi assolto martedì scorso per la seconda (e definitiva) volta. Era maggio del 2016. Uggetti venne descritto come il simbolo del malaffare del Pd. Arrestato con un provvedimento che avrebbe spaventato Robespierre e confortato Stalin: l’imputato veniva descritto come personalità “negativa e abbietta”. Secondo l’accusa era colpevole di turbativa d’asta per aver favorito, nella gestione di una piscina, una società controllata a metà dal comune. Nozioni di antropologia vagamente lombrosiana applicate a un reato minore. Fu spedito a San Vittore per questo.

