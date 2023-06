Uggetti innocente e la vergogna del Fatto Quotidiano

L’ex sindaco di Lodi assolto in via definitiva da un’accusa inconsistente. Ma Travaglio continuerà a dire che gli innocenti non esistono?

L’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti è stato (nuovamente e per fortuna definitivamente) assolto dall’accusa di turbativa d’asta. Dopo una prima condanna, l’amministratore esponente del Pd era stato prosciolto in Appello, ma la sentenza era stata annullata dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo, che si è ora risolto con la definitiva assoluzione per la “tenuità del fatto”. Uggetti, nella predisposizione del bando per la gestione di due piscine, aveva condiviso una bozza con l’avvocato Cristiano Marini, che sedeva nel cda della società che poi si era aggiudicata l’appalto. L’appalto però è stato regolare e il bando non presentava alcun carattere che favorisse alcuno.