L'assurdo caso di Simone Uggetti, l'ex sindaco di Lodi ri-presunto colpevole

La corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con la quale nel maggio 2021 l’ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, era stato assolto in Appello a Milano dall’accusa di turbativa d’asta in un processo riguardante gli appalti per la gestione di due piscine comunali. La sentenza di appello aveva a sua volta annullato quella di primo grado, con cui Uggetti era stato condannato a una pena di dieci mesi di carcere e 300 euro di multa. Il clamore determinato dall’assoluzione (nel maggio 2016 Uggetti venne arrestato e sospeso dalle funzioni di sindaco, per poi passare 25 giorni in carcere e 10 ai domiciliari) spinse l’ex capo politico del M5s Luigi Di Maio – attraverso una lettera al Foglio – a scusarsi pubblicamente per la gogna praticata dai grillini contro Uggetti, esponente del Partito democratico nei giorni successivi al suo arresto.

