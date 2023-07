Cara Rep., il garantismo è tutt'altro che “amorale”

Isaia Sales in un editoriale sulla Repubblica ha lanciato un attacco frontale al garantismo, definendolo addirittura “amorale”. La sua tesi è elementare, nel senso di non proprio sofisticata, e tutt’altro che nuova, ma viene espressa in modo particolarmente esplicito. In sostanza si sostiene che le garanzie impediscono allo “stato etico” di esercitare un controllo assoluto sull’economia e sulla politica. Alla base c’è una lamentazione perché le formazioni di centrodestra, esclusa Forza Italia, in passato avevano espresso posizioni forcaiole (magari ha nostalgia dei cappi esibiti dalla Lega in Parlamento trent’anni fa) e ora sarebbero state invece fagocitate dalla visione berlusconiana (ex post). Se è così, se cioè l’idea è quella di un paese che si libera progressivamente delle pastoie burocratiche e delle esondazioni giudiziarie che impediscono o almeno rallentano la crescita economica e l’iniziativa delle pubbliche amministrazioni, vuol dire che il “berlusconismo” non è stato in fondo quella perniciosa anomalia che Sales, provenienza Ds-ulivista, non ha mai sopportato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE