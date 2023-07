Procure e uffici giudicanti senza capi a causa dei ritardi del Csm

Il Consiglio superiore della magistratura nominerà oggi il nuovo capo della procura di Firenze, retta da più di un anno dall’aggiunto Luca Turco, subentrato temporaneamente a Giuseppe Creazzo, trasferito a Reggio Calabria per aver molestato sessualmente una collega. Basterebbe questa premessa per dare risalto alla vicenda. Non bastasse, c’è da ricordare che la procura è al centro delle cronache giudiziarie e politiche, con le sue discusse inchieste contro Matteo Renzi per l’ex fondazione Open e nei confronti di Silvio Berlusconi (venuto a mancare) e Marcello Dell’Utri per le stragi mafiose del 1993-1994.

