Niente paura, la commissione Anitmafia si insedierà. E continuerà a credere ai pentiti pataccari

L’Antimafia si era riunita in seduta straordinaria alla prefettura di via Maqueda a Palermo. Analizzando le delibere dell’assessorato all’Edilizia aveva scoperto che oltre un migliaio di licenze erano intestate a una sola persona: Calogero Mancuso. I commissari ordinarono che fosse prelevato dai carabinieri in casa sua e lo ricevettero nel salone degli specchi in un’atmosfera tesa, da grande momento. Cognome, nome, mestiere, gli chiese il presidente. Per il nome e cognome non ci furono problemi, ma alla voce mestiere le cose si complicarono. M’industrio, eccellenza. Ah, allora lei è un industriale? – osservò compiaciuto il presidente della commissione, sicuro di stringere finalmente nel suo pugno la testa del serpente. No eccellenza, m’industrio nel senso che mi di do da fare, faccio cavigghiedde, lavoretti. Mi guadagno il pane facendo lo spicciafaccende davanti all’assessorato dell’Edilizia, quello delle licenze… Eccellenza, in questo mondo c’è chi fa buchi e chi ci mette una pezza sopra. Lui rattoppava. E l’Antimafia finì lì”.

